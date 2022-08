Livesignalet er tilbage hos storke i tv-reden

Hvis du er blandt dem, der flittigt følger med i storkenes liv i Smedager, har de seneste dage nok budt på prøvelser. Der har nemlig været problemer med forbindelsen til kameraerne ved storkereden.

Nu er de tekniske problemer imidlertid løst, så du igen kan følge livesignalet på både computer, mobil og tablet.

Der er siden onsdag blevet arbejdet hårdt på at løse de udfordringer, som gav udslag i storkesignalet. Det betød, at det tog afspilleren flere minutter at få hul igennem til storkene.

Fredag fandt vores teknikere imidlertid en løsning, som har vist sig stabil her henover weekenden. Så nu tror vi på, at vi har løst problemet.

Storkene er med andre ord tilbage på din skærm, så snart du indlæser siden. Følg med her.