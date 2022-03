Ny storkerede kan blive en kampplads

En ny storkerede er netop blevet sat op på en silo i 17 meters højde. Det er den højst placerede storkerede i Danmark.

Reden befinder sig mellem Rens og Lydersholm og er nu en del af 'storkemuren' langs den dansk-tyske grænse, hvor der allerede står i omegnen af 60 reder.

TV SYD streamer døgnet rundt fra storkereden i Smedager.



Storkerede kan blive meget populær

Reden kan godt blive populær hos kommende storkepar, da den ligger så højt.

- Storke vil helt sikkert blive tiltrukket af en rede med sådan en beliggenhed, så der kan godt blive kamp om den, siger Mogens Lange fra Storkene.dk

- Den her type silo-rede kender vi fra bl.a. Sydslesvig, Skåne og Holland. Fordelen med så høj en placering er, at storken så kan svæve hele vejen ud for at finde føde. Det betyder, at den kun skal bruge energi på at flyve den ene vej, og økonomisering med kræfterne er vigtigt for en ynglende stork, så derfor vil de blive tiltrukket af sådan en placering, fortæller han.