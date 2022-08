Opdateret: Forsinkelser på storkesignalet i Smedager - sådan får du fuglene tilbage på skærmen

Opdatering: Det har tidligere fremgået af artiklen, at man skulle genindlæse siden, når man forsøger at se livesignalet fra storkereden i Smedager på sin mobil eller tablet.

Dette er ikke længere tilfældet. Nu skal man som hvis det var på computer væbne sig med tålmodighed, og så vil afspilleren med tiden fange signalet og storkereden vil vise sig på skærmen.

De seneste dage har der været problemer med forbindelsen til kameraerne ved storkereden i Smedager.

Problemet viser sig ved, at det kan være svært at få vist livesignalet fra reden på såvel computer som mobil og tablet.

Teknikere er underrettet om problemet og arbejder på at få forbindelsen stabiliseret.

Du behøver dog ikke undvære storkenes selskab. Det er nemlig muligt at få hul igennem til reden.

Tålmodighed betaler sig

Forsøger man at tilgå storkesignalet på sin computer, så vil man blive mødt af et hjul på skærmen, der indikerer, at den forsøger at indlæse signalet.

Har man tålmodighed nok, så vil det i efter nogle minutter lykkes afspilleren at indlæse signalet, og storkereden vil vise sig på skærmen.

Hvis ikke skal du prøve at 'opdatere' siden.