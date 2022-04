Redevalg tager fusen på alle og giver ro i storke-land

- Der var sympati med det samme og parringerne indledtes prompte. Ligesom sidste år, udviser Alfred stor omsorg for Annika og sidder ofte og nusser hende, siger storkeeksperten og fortsætter:

- Da de flyver ned på marken under reden, er det helt tydeligt for mig, at der er tale om Annika, som jeg har fulgt tæt siden hun første gang ynglede i Smedager ved Tinglev i 2012. Man ser straks når storke, der kender hinanden, genforenes. Det svinger bare med det samme.

Bliv i Jejsing

Henning Schmidt Andresen er en af de borgere i Jejsing, der i 2021 tog initiativ til at lave storkereden. Han håber meget, at Alfred og Annika bliver i byen, for da de satte storkereden op troede ingen i byen på, at der ville komme storke til byen.

- Allerede sidste år var der dog besøg af flere storke på vores rede, og inden Alfred ankom Langfredag, har der også været flere besøg i år. Men nu er der et storkepar her, og jeg ved, at hele byen er glade for det, siger initiativtageren til Storkene.dk.

I Sønderjylland er der på nuværende tidspunkt ynglende storkepar i Rens, Broderup, Smedager og nu muligvis Jejsing.



Det er muligt for alle at besøge storkeparret, men man skal holde sig på afstand af reden.