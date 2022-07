Regn og kulde tager livet af Annika og Alfreds 'efternøler'

- Parret, som har storkereden stående, har virkelig gjort sig umage med størrelsen på fiskestykkerne. Det har betydet, at den mindste unge har kunnet få mad og ikke er gået til tidligere af sult, hvad den nok ellers ville have gjort.

Storkene.dk giver mulighed for, at redeværter kan fodre de voksne storke med fisk og daggamle kyllinger i reder, hvor der er unger. Foreningen arbejder henimod, at storkene selv skal kunne klare at opfostre afkom ved i samarbejde med landmænd, kommuner og fonde at etablere vandhuller og enge med mulighed for storkevenlig føde.

Den døde unge er fjernet fra reden.

- Det er ikke hensigtsmæssigt at have den til at ligge og rådne op i reden sammen med de tre levende unger, så den er blevet fjernet, siger Mogens Lange.