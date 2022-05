Status i storkerederne: Tre storkepar ligger på æg - et par fjoller rundt

Ynglevinduet er ved at lukke for i år. Den 10. maj betragtes som sidste chance for storke at danne par og få leve dygtige unger på vingerne.

- Det er lyset, der afgør det. Storkene ved instinktivt, at nu er tiden, hvor de kan begynde at yngle, forbi. De vil få meget svært ved at nå at få unger på vingerne inden efteråret, hvis de begynder senere, siger Mogens Lange fra Storkene.dk.