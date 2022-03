Storkeekspert slår fast: Det er Clyde

Afventer mage

Clyde har tidligere dannet par med først Bonnie og så Connie, og nu er det spændende at se, hvem der bliver den næste til at dele reden med hanstorken.

Han forventer dog ikke, at det bliver den velkendte Annika, da hun først lander omkring 1. april, og til den tid vil der være en anden mage.

- Der vil godt kunne komme en mage i morgen, men der kan også godt gå 14 dage eller tre uger, så vi må vente med tålmodighed, siger Mogens Lange.

Han er i hvert fald klar, lyder vurderingen.

- Storken er fyldt med energi og venter på en mage, siger han.

Der kommer unger

2021 var på mange måder et storkeår, der var præget af både opture og nedture. Clyde fik sammen med Connie ungerne Astra og Zeneca, der dog på tragisk vis endte i en gylletank, hvor de blev fundet døde via et nyt GPS-system.

Men der er håb forude og Mogens Lange er meget optimistisk.

- Jeg tør godt sige: Jeg er ret sikker på, at der nok skal komme æg og unger i reden. Det er vildt at sige, men det hænger sammen med, at der er så mange storke i Nordtyskland og nye par er kommet til tæt på Smedager, så der er aktivitet i området, siger han.

Du kan se med live fra storkereden her.