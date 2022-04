Storken er landet i Ribe og nu holder byen vejret

Stor betydning for Ribe

Storkeekspert Jesper Leegaard fra Storkene.dk er ikke i tvivl om, at det vil få en enorm betydning for Ribe, hvis storkene vælger at slå sig ned permanent.

- Det vil betyde meget for byens borgere og hele byens identitet, hvis der kommer storke fast til byen. Ribe har jo tidligere været storkenes by, så det ligger der meget selvforståelse i, siger han.

Hvis storkeparret vælger at slå sig ned, kan det samtidig betyde, at endnu flere storke vælger at komme til byen.

- Per definition siger man, at storke tiltrækker storke. De vil ikke for tæt på hinanden, men de vil gerne være i områder, hvor der er andre storke, siger han.

Selvom det sidste ynglende storkepar i Ribe var i 2004, har folk langt fra glemt det eller storkens betydning for byen, og derfor vil det glæde mange, hvis man i Ribe i fremtiden igen kan se storke gå på engene og nyde livet, fastslår storkeeksperten.