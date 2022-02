Storken er landet - rederne gjort klar i sidste øjeblik

Klimaforandringer spiller ind



Tidligere ankom de første storke i marts måned, men der er næppe tvivl om, at klimaforandringer har ændret storkens tidspunkter for at trække, og også hvor de overvintre. De behøver ikke at trække de omkring 13.000 kilometer til Sydafrika, men kan 'nøjes' med de 2-3.000 kilometer til Sydeuropa.