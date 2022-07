Storkeungers næb er et mysterium - men eksperter har en teori

- Men deres næb og ben vil over det næste år langsomt forvandles fra sorte til røde, så hvis de dukker op næste år, vil vi se dem med karmoisinrøde ben og næb - helt som de voksne fugle.



Ifølge Mogens Lange fra storkeforeningen, kan den sorte farve muligvis have noget med fuglenes kønsmodenhed at gøre.



- Det er normalt for fugleunger, at have andre farver, når de er unge. At dens næb bliver rødt, kan have noget at gøre med, at den vil signalere, hvor smuk den er. Der er bare ikke nogen grund til at signalere det, når den ikke er kønsmoden endnu, siger han til TV SYD.