Ungt storkepar har tyvstjålet Annika og Alfreds rede – ballade lige om hjørnet

- Parret har indtaget reden i Rens og er i fuld gang med at yngle. Og jeg vil tro, at det første æg lægges om meget kort tid, fortæller Mogens Lange fra Storkene.dk.



'Gamle' kendinge i Rens

Han mener, at parret består af den nu treårige tyske hunstork, der boede i Bjerndrup-reden med en mage sidste år, men uden at få unger. Og hanstorken er den, der ankom som den første stork til Danmark i år allerede midt i februar.

- Vi kan se på ringmærket, at det er den unge hunstork, vi kender. Hanstorken er ukendt, da den ikke er ringmærket, men vi har en formodning om, at det er dén stork, der ankom den 12. februar.

Mogens Lange er bekymret for deres valg af rede, fordi det med stor sandsynlighed vil betyde slåskampe mellem de to storkepar.

- Det er pokkers ærgerligt, for det betyder, at når Annika og Alfred ankommer her om meget kort tid, så vil de to erfarne storke have reden tilbage, fordi de ynglede med succes lige netop dér sidste år. Men parret, der bor der nu, vil helt sikkert heller ikke opgive reden, forklarer han.