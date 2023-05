- Der kommer som regel to unger først. Herefter går der mellem halvanden og to dage mellem, at hvert æg klækker, fortæller Jesper Leegaard, der er medlem af bestyrelsen hos Storkene.dk.



Der er stadig tre æg i reden, som endnu ikke er klækket. Dog har Storkene.dk observeret, at der allerede er hul i endnu et æg.