Annika og Alfred satte landsbyen på landkortet

Jejsing på landkortet

Den sort-hvide fjerdragt, de lange røde ben og det store røde næb har fløjet benene væk under Jejsings indbyggere. Fuglen er da også grunden til, at den lille by i Tønder Kommune for alvor er kommet på landkortet.

Sidste år bosatte storkeparret Alfred og Annika sig i Jejsing, hvilket tiltrak mange storke-beundrere.

- Alle kommer og vil snakke om de storke. Unge og gamle. Det har i hvert fald fået Jejsing på landkortet, siger Henning Andresen.