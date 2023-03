Efter slaget på reden håber ekspert på fred og æg til Påske

- Jeg er næsten sikker på, at Connie og den tyske han kommer til at danne par denne sæson på Smedagerreden. Det er der alle tegn til – også selvom der måske fortsat vil være lidt uro med fremmede storke, der forsøger at tage reden fra dem. Så med mindre der sker noget meget dramatisk, så forventer jeg, at det er dem, vi skal følge på tv.



Torsdag eftermiddag var der dog slåskamp i Smedager. En fremmed stork, der nu viser sig at være Connies første bejler fra i sidste uge, angreb Connie og hendes nye tyske mage. Alligevel er storkeforeningens formand forholdsvis rolig.