Hvad skal Connies nye mage hedde? Kom med dit bud på et navn

Det skulle være sikkert og vist. Connie er faldet til ro i Smedagerreden med sin nye makker. Sammen ruger de på fem æg, som blev lagt i påskedagene, og som forventes at klække omkring store bededag.

Parret fandt sammen den 24. marts - dagen efter Connies ankomst til Smedager.

- De virker nu som et sammentømret par, der passer æggene, og ikke mindst sammen forsvarer de reden, når ubudne storke kigger forbi. Det er altid gode tegn på, at de vil blive sammen i denne ynglesæson, siger Jess Frederiksen, der er formand i foreningen Storkene.dk.



Connies nye mage skal have et navn - og ikke blot et ringnummer. Du kan være med til at bestemme, hvad det skal være ved at udfylde og sende nedenstående formular.

Send dit bud på et navn: