Nu er vi tæt på årsdagen for Clydes tur til Smedager: Hvornår mon storken kommer i år?

Sidste år forstyrrede en flok nilgæs storkeparret på reden i Broderup. Det betød at deres æg blev ødelagt, og så var den ynglesæson ovre for dem. Men parret forblev på reden hele sommeren.

Nyt par i Ribe?

Udover at rederne i Smedager, Rens, Broderup samt Jejsing, hvor Annika og Tommy huserede sidste år, igen i år vil fyldes med storkeliv, så forventer Jess Frederiksen også med stor sandsynlighed et par i Ribe.

- Sidste år holdt et meget ungt par til i Ribe og omegn. Dem forventer vi at se igen i år, og at de er yngleklare. Det kunne virkelig være spændende at få storken tilbage til Nordens ældste by, som i den grad arbejder for, det skal ske, og som også kalder sig storkenes by.