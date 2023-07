Se den anden storkeunge lette fra reden i Smedager

Mandag aften klokken 20.21 lettede hunungen fra reden i Smedager, og både hun og hanungen har altså taget deres første flyveture på egne vinger.

Lørdag tog hanungen sin første flyvetur, men selvom de nu begge er kommet på vingerne, så kan de højst sandsynlig ses på og omkring reden et stykke tid endnu.

Det lange træk sydpå sker nemlig først i slut august eller begyndelsen af september.



- Det betyder helt sikkert, at de har bedre chancer for overlevelse, da de får tid til at lære at finde mad, og i det hele taget hvordan man agerer og undgår farer ude i landskabet, siger Hans Skov fra Storkene.dk.