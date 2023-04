Seks storkepar i Syd- og Sønderjylland og der kan komme flere

Men formanden for storkeforeningen kunne godt tænke sig et par eller to mere i rederne denne ynglesæson.

- Med lidt flere par giver det alt andet lige større succes i forhold til at få levende unger på vingerne og dermed storken tilbage til Danmark.

Storkene har frem til 10. maj til at danne par. Derefter er det ikke sandsynligt, at der sker yderligere pardannelser.

- Efter 10. maj bliver det nemlig for sent for storkene at nå at få ungerne godt opfostret, inden efteråret sætter ind og vintertrækket begynde. Så efter den dato sker det faktisk sjældent, at storke yngler, siger Jess Frederiksen.