Sønderjylland er storkecentrum - Danmark har det højeste antal storkepar i 35 år

- Det er faktisk ganske fornuftigt. Vi skal tilbage til slutningen af 1980'erne for at finde et lignende antal storkepar i Danmark, siger han.

Sønderjylland er kerneområdet for storken. Her er der syv storkepar.

De senere år er også Vestjylland og Djursland kommet på landkortet over storkereder.

Sønderjylland er storke-centrum

- Sønderjylland er stadig kernen for storken, men vi kan se, at parrene stille og roligt spreder sig op gennem Jylland.

- På et tidspunkt vil de også bosætte sig på Fyn og Sjælland, siger Jess Frederiksen.

Det skal dog siges, at Gundsølille på Sjælland har et etableret storkepar, som gennem mange år er søgt til området nordøst for Roskilde.

Samlet set er der æg eller unger i 10 ud af 12 reder. To nyetablerede par ved Bækmarksbro og Sørvad i Vestjylland har endnu ikke avlet efterkommere.

- Der bliver arbejdet på sagen, og der bliver parret i rederne. Hvis vi er heldige, kan der nå at komme æg. Men de to par er sent på den, så det er ikke sikkert, det sker i år, siger Jess Frederiksen.