Storken er ikke ringmærket og har hurtigt fundet sig til rette i reden, hvor den er begyndt at rette på grene samt samle mad på engen bag reden. Og det tyder på, at det er en stork, der ved, hvor den er.

- Den kender stedet, det er der ingen tvivl om. Det kunne godt tyde på, at det er storken Clyde, for den er meget hjemmevant, siger Jess Frederiksen, der er formand for foreningen Storkene.dk