Der er i hvert fald kommet et hul i et af æggene, hvor man kan ane en storkeunge, der ihærdigt forsøger at prikke sig fri af sin æggeskal.

Storkeunger tager typisk omkring et døgn om at hakke sig igennem æggeskallen, inden de er helt udklækket. Det må derfor formodes, at vi snart får årets første unge at se i Smedagerreden.