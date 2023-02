Storken Findus flyver lige nu i ørkenen i Afrika - måske skaber den verdenshistorie

Når Lise Mäkelburg atter får signal fra Findus' sender, kan der være en lille verdenssensation i vente.



- Det er meget bemærkelsesværdigt, at Findus denne vinter har fløjet i en cirkel. Den startede vintertrækket i Nordtyskland og fløj så mod Østeuropa og over Istanbul, hvor den kom over Sinaihalvøen til Egypten. Den har så opholdt sig hele vinteren i det sydlige Sudan. Men for to uger siden satte den kursen mod nordvest gennem Chad, fløj gennem hele Niger, og de seneste signaler fra den er fra Algeriet. Og det ud som om, at den sætter kurs mod Marokko, og flyver dén vej til Europa. Hvis den gør det, vil det være en kæmpesensation i storkeverdenen, siger Lise og fortsætter:



- Hvis den gør det, så er Findus sandsynligvis den første og eneste stork nogensinde, som først er trukket mod øst – den lange tur til Afrika – for derefter at flyve vestruten over Spanien hjem, fortæller en begejstret og også meget spændt Lise Mäkelburg.

Normalt flyver storke den samme tur hjem, som de har taget ud på vintertrækket. Det vil sige, at hvis Findus havde opført sig, som storke normalt gør, så ville den tage turen hjem over den arabiske halvø, Tyrkiet og Østeuropa - ikke via Marokko og Spanien som det ser ud til nu.