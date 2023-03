Storken Peter i Rens kan snart selv finde sin mad

Når Peters mage, Petra, forhåbentlig ankommer inden længe, vil den også få tilbudt foder. Det er noget storkene.dk sørger for, hvis værtsfamilien til et storkepar er med på at give dem made dem.

- Vi tilbyder storkene foder i form af fisk og daggamle kyllinger, når de etablerer sig på en rede. Det gør vi, fordi det er med til at få dem til at slå sig ned. Og vi gør det, fordi vi gerne vil have storken tilbage til Danmark, fortæller Jesper Leegaard fra storkeforeningen, Storkene.dk .



Hos storkene.dk synes man egentlig ikke, at vilde storke i Danmark skal fodres. Men da deres fourageringssteder ikke er særligt gode i Danmark, at storkene kan få nok mad ved selv at holde sig på kost, så tilbydes de mad for at hjælpe bestanden på vej.

- Det er svært for vilde fugle og andre dyr at finde gode vandhuller og enge og marker, hvor græsset enten holdes nede af dyr eller bliver slået. Det er nemlig dér, storken helst vil finde sin mad i form af insekter, orme, padder og lignende, siger Jesper Leegaard.

'Mad på storkens bord'

Derfor har man hos storkene.dk i 2022 startet projektet 'mad på storkens bord', hvor man arbejder hen imod, at storkene i Danmark skal være selvforsynende og dermed få bedre levevilkår. Og storkene.dk har over det seneste år indsamlet 300.000 kroner til formålet.

- Vi har i løbet af det seneste år lavet omkring 15 vandhuller spredt ud over landet, hvor der er storke. Desuden er vi i gang med at tilbyde landmænd støtte til etablering af hegn og støtte til ansøgninger hos kommuner og i EU, fortæller Jess Frederiksen, der er formand hos storkene.dk.