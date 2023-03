Tre storkereder indtaget i Syd- og Sønderjylland - en smule under normalen, mener eksperter

Det vinterlige vejr betyder nemlig ifølge Jess Frederiksen, at det er smalt med mulighederne for at finde føde for de langbenede fugle.

- Heldigvis er de begyndt på markarbejdet mange steder, og det er vigtigt, for når de kører med ploven, så dukker ormene frem af jorden, siger han og fortsætter:

- Men det er ikke meget mad, der er at finde lige nu, så vi skal gerne have noget varmere vejr, så der kommer padder og den slags de kan spise.