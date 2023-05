Den tredje storkeunge har kæmpet sig ud af sin skal, nu mangler de to sidste storkeæg at klække.

Eksperterne på Storkene.dk har dog allerede observeret hul på det fjerde storkeæg.

Tidligere fortalte storkeeksperten Jesper Leegaard til TV SYD, at det er normalt, at de første to storkeunger kommer hurtigt efter hinanden, men at det ville være usædvanligt, hvis en tredje også meldte sin ankomst allerede.

Det usædvanlige er dog sket og storkeparret Connie og Thorkild går nu en travlt tid i møde.