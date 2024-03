Danmarks mest berejste stork er endelig hjemme og klar til at yngle

Mandag morgen landende hanstorken Findus på en rede i Saksborg lige syd for Bylderup Bov få kilometer fra, hvor den kom til verden.

- Det er intet mindre end fantastisk. Findus er tre år gammel, kønsmoden og parat til at yngle, så om alt går vel, så er den tilbage i Danmark for selv at opfostre unger, siger Jess Frederiksen fra Storkene.dk.

- Den er den første kendte storkeunge, som er tilbage her i landet for selv at yngle, så vi kan ikke få armene ned af begejstring, siger Jess Frederiksen.