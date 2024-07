Den fjerde storkeunge er lettet

Endelig skete det. Den fjerde storkeunge tog onsdag mod til sig og fløj fra reden i Smedager.

For to dage siden, mandag, begyndte tre af de fire storkeunger at flyve for første gang. Tilbage i reden stod den fjerde og sidste unge og betragtede sine søskendes vovemod.

Onsdag morgen kl 9.30 - knap to døgn senere - fik den så endelig også luft under vingerne og efterlod en tom rede.