Det startede som et projekt på plejehjem - nu fotograferer hun storke

I dag er Lone Gabelgaard gået på pension, og nu bruger hun en pæn del af sin tid på at tage rundt og fotografere storke i de sønderjyske reder.

Det betyder, at Lone meget ofte har kameraet med, når hun kører ud fra hjemmet i Bylderup-Bov, der ligger lige midt i 'storke-land', og hvor en stor del af de sønderjyske reder står.



- Jeg synes, det er vigtigt at dokumentere og følge storkenes liv her i landsdelen, nu den er på vej tilbage, så jeg vil tro, at jeg er forbi storkerederne cirka hver anden dag, når rederne er ved at være fyldte i foråret og om sommeren.