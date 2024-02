En stork var forbi reden - her er eksperternes spådomme for sæsonen

De to storke-søskende er nu tre år, og især hunstorken Simba kunne godt finde på at lede efter en mage. Hunnerne er nemlig ifølge Jess Frederiksen lidt tidligere på den end hannerne.

- Hanstorken Findus kunne finde på at slå sig ned for at yngle, men det er lidt mere usikkert.

- Men det er meget spændende det hele, da det i givet fald vil være de første unger nogensinde, vi kan genkende, som er født og opvokset her i landsdelen, og som vender tilbage her til for at yngle, siger Jess Frederiksen.