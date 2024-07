De første storkeunger er lettet

Så nemt, at der ofte har stået en forældrefugl på reden, fordi der ikke var behov for, at de begge tog på jagt.

- Da de klækkede i maj måned, var det rigtig dejligt vejr, og de fik masser af mad. Så kom regnen, da de blev store og fik fjer, og det har betydet, at forældrefuglene har utroligt nemt ved at finde mad til dem.

Ifølge Jesper Leegaard, bestyrelsesmedlem i storkene.dk, kan den lille forsinkelse - som ligger helt indenfor normalen - skyldes, at forholdene for storkene har været nærmest perfekte i år.

De fløj begge fra reden knap en uge tidligere. Holger fløj for første gang den 8. juli, mens Clara ventede et par dage til den 10. juli med at tage ud på sin jomfrurejse.

Ungerne er nu godt to måneder gamle, men halter lidt efter de to storkeunger sidste år, Holger og Clara.

Ved 11.30-tiden tog den ene af de fire storkeunger mod til sig og lettede, og godt to timer senere - klokken 13.47 - fløj endnu en unge afsted ud over markene i Smedager.

Forældrefugle har nok skubbet lidt på

Jesper Leegaard gætter på, at forældrene er begyndt at hente mindre mad for at lokke ungerne på vingerne. Og det har tilsyneladende virket.

Han forudser, at at de sidste to unger letter fra reden i løbet af de næste par dage.

Når der er sol og blæst - som der er i dag - er betingelserne for at komme på vingerne gode. Derfor er det ikke overraskende, at to unger letter på samme dag.

Ungerne flyver ifølge Jesper Leegaard ikke langt fra reden i begyndelsen. Måske over på det nærmeste tag. Måske op til en kilometer væk, og så vil de vende tilbage til reden inden aften.