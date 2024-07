Håb om at den femte storkeunge kommer på vingerne i år

Men det kan ses på optagelser af de to hun-ulve, at de er diegivende, og at Oksbøl-parret har fået unger mellem 5. og 8. maj, mens ulveparret i Hovborg har fået unger mellem 1. og 2. maj

Mindst fem par har unger

I sin månedlige rapport for juni vurderer Naturhistorisk Museum i Aarhus og Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, som står for ulveovervågningen, at der befinder sig mellem 32 og 43 voksne ulve i Danmark, som er født senest i 2023.

Hertil kommer de ulveunger, der er født i år.

Ulvene fordeler sig på otte par, der består af 14 kendte ulve og to ulve, som ikke er identificeret, men som vurderes at være danskfødte ulve.

To af de otte par opholder sig i Syd- og Sønderjylland. Ud over de to par vurderes det, at mindst tre andre ulvepar også har sat hvalpe i verden.

Opfordring til forsigtighed

Det er ikke første gang, de to par har fået hvalpe.

Hovborg-parret fik i 2021 fire hvalpe, i 2022 seks hvalpe og i 2023 otte hvalpe. Kun én af hvalpene er ifølge registreringerne udvandret fra området (reviret, red.), men ulveovervågningen vurderer, at flere at de ”ukendte” ulve, som er registreret andre steder i Jylland kan komme fra Hovborg.

Forskerne, som overvåger den danske ulvebestand, opfordrer til, at ulvene får fred, mens de har små hvalpe.

Hvis man alligevel bevæger sig ud i områder, hvor der er ulveunger, opfordrer de til, at man følger de guidelines, der findes for "ulveturisme"

Nye regler giver upræcise ulve-tal

Opgørelsen over antallet af ulve i Danmark er dog ikke længere så retvisende, som den har været.

Der bliver nemlig ikke længere taget DNA-prøver af nedlagte husdyr, hvis det vurderes, at det er en ulv, der har dræbt dyret, fordi der er skåret i bevillingerne til DNA-prøver. Det betyder, at forskerne ikke kan følge den enkelte ulv på samme måde som de kunne indtil årsskiftet.

Det er især strejfende ulve, forskerne har svært ved at følge.

Ifølge forskerne er skønnet over, hvor mange ulve, der er i landet faldet mere end antallet af dødfundne ulve kan forklare.

Ulve, der ikke er fundet – selvom man har søgt efter dem – i mere end et år, fjernes fra listen.