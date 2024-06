Han bruger sin fritid på at passe på syge storke

Tyske Stephan Struve tager sig af storken fra Smedager og ni andre små storke, der også har brug for hjælp.



- Jeg vil sige, at der er gode chancer for, at den kommer på vingerne. Det kræver tålmodighed og træning, men jeg vil gøre, hvad jeg kan for at lære den at flyve, siger Stefan Struve.

Det er ikke kun de 10 små storke, der bor på plejestationen, for flere storke bor fast på stationen. Blandt andet en hunstork, der har fået ødelagt vingerne, efter den har ramt nogle ledninger.

Og det arbejde tyskeren udfører er helt frivilligt. Til dagligt arbejder han som bager, men resten af hans tid bruger han på at passe på storke, der har brug for hjælp.

