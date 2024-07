Hvad skal storkeungerne hedde - stem på sms

- Den ville lege. Helt sikkert. Den var bare legesyg, og jeg var helt oppe at køre.

Jan W. Madsen var egentlig sejlet ud for at overnatte på vandet og for at se, om han kunne fange et par fisk, men vejret fik ham til i stedet at lægge til ved en ankerbøje ved Andkær Vig.

Og det skulle vise sig at være et godt valg, for pludselig mærkede han inde fra båden, at den begyndte at køre rundt, og der var noget, der trak i den.

- Og så fik jeg jo nærmest et chok, da jeg kom ud og så den dér store delfin lege med rebet, fortæller han.