Næppe et stort storkeår i vente - om få dage lukker 'ynglevindue'

- Jeg synes, at det alt i alt lover nogenlunde for storkesæsonen i Sønderjylland. Der er et par reder, hvor der er nogle enlige storke, som måske med lidt held lige kan nå at finde sig en mage, inden det bliver for sent, siger Mogens Lange, der er næstformand i storkeforeningen, Storkene.dk.

De kan lige nå det

Det er rederne i Kliplev, Saksborg, Sæd, Bjerndrup og Uge, som Mogens Lange håber, kan nå også at få sig et ynglende storkepar i 2024.

- I Kliplev sidder der et par, jeg har store forhåbninger til vil yngle i år. I Saksborg og Uge er storkene nok for unge til, at de når at komme i gang. Men hvis der lander en mage til de enlige storke på rederne i Bjerndrup og Sæd, så kan det måske også lade sig gøre dér.

Knapt så optimistisk er formand, Jess Frederiksen. Men det er heller ikke kun i Sønderjylland, der ikke er fremgang af ynglende storkepar.

På Djursland er der landet to hanstorke i de to reder, som sidste år havde to ynglende par. Og heller ikke i år er der nået en mage op til storken Kjeld i Bækmarksbro ved Lemvig.

Koldt og blæsende forår

- Jeg er en lille smule skuffet. Det er faktisk første gang siden 2019, at vi ikke oplever fremgang i rederne, siger Jess Frederiksen.

Ifølge både formand og næstformand er der gode forklaringer på de manglende storkebesøg i Danmark. Nemlig vejret.

Storke er 'svæveflyvere' - de skal ramme de varme luftlag - de termiske vinde - og så glider de afsted og kan flytte sig flere hundrede kilometer om dagen uden at bruge energi. Men dette forår har været koldt og med alt for meget vind fra de 'forkerte' retninger.

- Storke flyver helst ikke i stormvejr og modvind. Og når vinden ofte dette forår er kommet østfra eller fra nord, ja, så kommer storkene ikke til Danmark, som er det nordligste land, de yngler i, forklarer Jess Frederiksen.