Annika fik gjort det klart, at der kun er én hunstork i Clydes liv, og derfor måtte den tyske hunstork rejse videre.

Her lykkedes det hunstorken at finde en ledig hanstork, og de forsøgte forgæves at yngle i Ubjerg.

Om hunstorken igen må se sig slået af Annika eller af en anden hunstork, må fremtiden vise.

Kemien mellem storkene kunne nemlig være bedre. Det konstaterer Lone Gabelgaard på Facebook, der har taget billederne af fuglene og overværet deres indbyrdes forhold.

- De kan godt enes, når de går på marken, men der er straks kontroverser, når 1v297 prøver at komme i reden, skriver hun.