Så landede der endelig en kendt stork i Smedager

Men det er også andet år, at Thorkild lander på tv-reden for at yngle. Og nu er det ifølge storkeekspert, Mogens Lange, spændende, hvad den finder på i de kommende dage.



- Altså den vil nok puste ud de næste dage. Det ser ud som om, den har været langt omkring med de hvide ben, som indikerer, den har overvintret et sted, hvor der er hedt, så den har 'smurt' solcreme - altså skidt sig ned ad benene.

Tyske Thorkild

- Men derefter vil den nok begynde at se sig lidt omkring, og derfor kunne vi godt ønske, at dens mage fra sidste år, Connie, også snart lander, så den ikke begynder at interessere sig for meget for andre hunstorke. Unge hanner kan godt være lidt utålmodige, hvis de skal vente for længe på en mage, fortæller Mogens Lange.

Thorkild stammer fra en rede i Berne Glüsing, der ligger ved Bremen sydvest for Hamborg. Den er klækket i 2020 og dermed fire år gammel, så det er kun anden gang, den skal i gang med ynglesæsonen.