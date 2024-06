Selvom regnen var faldt tungt, lykkedes det Hans Skov og hans lærling, Jesper Leegaard, fra Storkene.dk, at få en lift op til reden for at ringmærke de fire unger.

- Da vi ringmærkede var der pause i regnen, så vi var heldige, fortæller Hans Skov, der er bestyrelsesmedlem i Storkene.dk og Danmarks eneste storkeringmærker.

