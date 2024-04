Seere undrede sig: Derfor begynder Connie ikke at ruge sine æg med det samme

- Hvis Connie venter med at ruge, til alle æg er lagt, så vil der være en hel rede, der bare venter på mad, siger Mogens Lange og forklarer, at der heller ikke må være for langt fra yngste til ældste unge, og rugningen derfor begynder ved andet æg.

En rede fyldt med lige gamle unger giver for mange lige store munde at mætte på én gang. Er der blot et lille aldersspænd, kan de mindste få små regnorme, biller og larver, mens de større kan få frøer, mus og små fugle.

- Så undgår storken, at hele redens unger dør, hvis ikke der er tilstrækkeligt med mad til en størrelse, forklarer Mogens Lange.

Storkeeksperten forventer, at de første to æg klækker 6. maj.