Skadet ung tv-stork samler kræfter i tysk storkeparadis

Masser af storke

Storkeungen opholder sig sammen med ni andre små storke, som er kommet til plejestationen fra området.

I Slesvig-Holsten er der langt flere storke end i Danmark. Alene i Ervde er der i år 16 storkepar.

- Jeg vil sige, at der er gode chancer for, at den kommer på vingerne. Det kræver tålmodighed og træning, men jeg vil gøre, hvad jeg kan for at lære den at flyve, siger Stefan Struve.