Storke-TV til de morgenfriske - rede gøres klar til ny sæson

Her bliver tv-reden nemlig gjort i stand til storkesæson 2024.

Det sker mellem klokken otte og ni lørdag morgen tidlig, hvor Mogens Lange og Jesper Leegaard fra Storkene.dk vil dukke op i en stigevogn på kanten af reden.

De vil gøre reden ren og putte nyt halm i, og i det hele taget se til, at reden er klar til, at storkene Connie og Thorkild eller måske Clyde forhåbentlig igen i år dukker op for at opfostre et nyt kuld storkeunger.

Sidste år dukkede hanstorken Clyde som den første op allerede den 5. marts, hvor den slog sig ned i tv-reden. Efter tre ugers venten på en mage, forlod den reden igen. Men det er en anden historie.