Storkesæsonen nærmer sig - nu skal tv-reden i Smedager klargøres

Ifølge Mogens Lange fra storkene.dk prøvede man et enkelt år ikke at gøre reden i Smedager klar til en ny sæson. Det betød dog, at den gamle bund i reden var blevet så fast, at da der kom et stort regnskyl, gik ungerne i reden til.

Derfor har folkene fra storkene.dk siden da klargjort reden hvert år, og det har de også planer om at gøre de kommende år.

- Når der er så få storke, som der er, så gør vi noget. Det kan godt være, at vi lader være med at gøre noget, hvis der er flere ynglende storke, når vi kommer nogle år frem, fortæller Mogens Lange.

Han er en af dem, der er med til at gøre reden klar lørdag.



