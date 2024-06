Storkeunger skal ringmærkes - se med her

- Det er helt normalt, det gør de for at beskytte sig selv, forklarer storkeeksperten.



Samtidig med ringmærkningen vil Hans Skov tjekke deres helbred.

- Jeg forventer efter den ene unge blev fjernet sidste lørdag og bragt til en plejestation i Tyskland, at de alle har det godt og trives. Men jeg tjekker dem selvfølgelig for skader, og ser til at deres vinger er udviklet rigtigt.

Der blive desuden taget en fjer fra hver af ungerne, så de kan kønsbestemmes.