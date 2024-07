Storkeungerne stortrives i vådt vejr med masser af orme og snegle

Sommeren har indtil videre vist sig fra den våde side, og det nyder otte storkepar og deres 15 unger godt af.

Det siger Jesper Leegaard, der er bestyrelsesmedlem i foreningen Storkene.dk.

- Det våde vejr er fint for storkene, fordi det gør det let at finde regnorme, padder og snegle, siger han.

Det betyder, at der er masser af mad at hente for storkeforældrene for tiden.

Storkevennerne lægger supplerende foder ud ved storkerederne, men det er bedst, hvis storkene kan være selvforsynende, lyder det fra Jesper Leegaard.

- Det er jo ikke et sundhedstegn, at vi skal fodre storkene. Det er jo fordi, der mangler vandhuller og dyr på græs i det danske landskab, som gør det svært at være stork.

- Så jo mere foder, storken kan finde ad naturlig vej, desto bedre, siger Jesper Leegaard.