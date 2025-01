Storkereden er klar til beboelse - se hvordan det så ud her

M Af Nikoline Friis Jensen og Martin Riber Jakobsen Udgivet 25. jan I samarbejde med TV2 Østjylland

Omdiskuterede King Colis, der sælger uåbnede pakker, der er gået tabt i posten, kommer snart til Kolding. Med på vejen har den fået hård kritik fra kunder, mens også Forbrugerrådet Tænk har flere betænkeligheder.

Den franske virksomhed, King Colis, der sælger pakkepost, der aldrig nåede modtageren, slår fra tirsdag den 28. januar dørene op i Kolding Storcenter. Konceptet, der giver kunderne mulighed for at købe en uåbnet pakke, der kan indeholde 'alt fra tøj, sko og skønhedsartikler til gadgets og gaming-udstyr', ifølge virksomheden selv, møder dog hård kritik forud for åbningen. - Det er svindel og virkelig meget bras. - Synd, at et godt initiativ skal ødelægges af grådighed og uærlighed.

Sådan er tonen i flere af anmeldelserne, der både er kommet i kommentarsporet til tvSyds nyhed om, at virksomheden kommer til Kolding samt på King Colis' Trustpilot-side. Dertil anklages virksomheden for at have haft lidt for meget at sige omkring, hvad pakkerne, der skulle være uåbnede, indeholder. Flere mener nemlig, at pakkerne faktisk har været åbnet på forhånd.

Køen var lang, da King Colis i december 2024 åbnede butik i Bruuns Galleri i Aarhus. Foto: Sofus Sten Hansen, TV2 Østjylland

Ovenstående kritik rungede også, da virksomheden i december 2024 åbnede butik i Bruuns Galleri i Aarhus. Men det er ikke kun forbrugerne, der er skeptiske omkring King Colis' koncept. - Svært at se konceptet leve med de gældende regler Forbrugerrådet Tænk har også taget et kig på butikkens varer og metoder. - Jeg vil faktisk fraråde alle at købe de pakker, når prisen er så høj, siger Ida Nynne Daarbak Reislev, der er jurist ved Forbrugerrådet Tænk til TV2 Østjylland.

Hun oplyser, hvordan der - efter hendes opfattelse - allerede eksisterer regler på området for, at King Colis skal kunne bevise med reelle tal, at de har fastsat prisen på pakkerne på baggrund af en gennemsnitsværdi. Billeder af folk, der har fået en guldbar, et Rolex-ur eller en iPhone er altså ifølge forbrugerjuristen ikke nok. - Ifølge lovgivningen på området er firmaet - efter min opfattelse - faktisk forpligtet til at have pakker med højere værdi end den fastslåede pris, for ellers er der tale om vildledende markedsføring, siger Ida Nynne Daarbak Reislev.

Ida Nynne Daarbak Reislev, jurist, Forbrugerrådet Tænk Foto: Forbrugerrådet Tænk

Yderligere hæfter hun sig ved firmaets hensyn til GDPR-lovgivningen. - Ofte vil der jo være en følgeseddel i pakkerne med personlige oplysninger, og det er firmaets ansvar, at de ikke bryder med GDPR-lovgivningen. Det har jeg svært ved at se, hvordan de sikrer sig mod, hvis de ikke åbner pakkerne, siger Ida Nynne Daarbak Reislev. Som virksomhed har man et ansvar, påpeger hun. Hun hæfter sig særligt ved King Colis juridiske ansvar. - Jeg har lidt svært ved at se konceptet leve med de regler, der er, og jeg tænker faktisk, at det er en sag, der godt kunne prøves ved Forbrugerombudsmanden, afslutter Ida Nynne Daarbak Reislev. Afviser kritikken TV2 Østjylland forholdt i december franske Alexis Faure, der er én af mændene bag King Colis, Aarhus-kundernes anklager og kritik. Begge dele var Alexis Foure ganske uforstående over for, og han tilføjede, at han aldrig tidligere har oplevet eller hørt tale om anklagerne fra andre steder.

Kundernes anklager om "scam" - altså det, at forretningen skulle være en fidus og regulær snyd - afviste han pure, ligesom han afviste, at firmaet åbner pakkerne på forhånd for at tjekke værdien af produktet i dem. Alexis Faure forklarede, at det er netop dét, der er hele præmissen i konceptet hos King Colis. Hvordan sikrer I så, at I overholder GDPR-lovgivningen? Hvis der nu - som der ofte gør - ligger en følgeseddel inde i pakken? - Vi åbner ikke pakkerne, så vi ved ikke, hvad der er i dem, men vi har aldrig oplevet, at der er en følgeseddel i pakkerne. Hvordan ved I det, når I ikke åbner pakkerne? - Vi har aldrig fået tilbagemeldinger om det. Og ofte gider firmaer ikke at lægge en følgeseddel med i pakkerne, for det er for besværligt, fortalte franskmanden over et telefonopkald.

TV2 Østjylland spurgte også Alexis Faure til kundernes oplevelse af, at pakkerne var åbnet på forhånd. Der er blevet fortalt om manglende dele, skader på indpakningen, uoriginal indpakning og pakker med brugte ting både på Trustpilot, i kommentarspor på sociale medier og over for TV2 Østjylland. - Det kan jo godt være brugte ting, hvis én person sender ting til en anden person. Vi ved ikke, hvad der i pakkerne, så det er et vilkår, når man vælger at købe en pakke, siger Alexis Faure. Men hvis vi bare forholder os til Amazon-pakkerne så? - Det har jeg aldrig oplevet før. Amazon må have leveret et forkert parti pakker til Aarhus. Men er det ikke jeres ansvar, når I lover på jeres hjemmeside, at pakkerne er i original emballage, stadig er hele og aldrig er blevet åbnet? - Det kan vi jo ikke sikre, når vi ikke åbner pakkerne. Men jo, vi har da et ansvar. Men det må være Amazon, der har lavet en fejl.

Er det så ikke falsk promovering? - Det er ikke det, der står på vores franske website, så det må være en fejl i oversættelsen (til den danske hjemmeside, red.). Men er det ikke jeres eget ansvar, at I har oversat det korrekt, når I vælger at gå ind på det danske marked? - Vi vil tage et kig på oversættelsen, for vi har aldrig sagt, at pakkerne ikke er åbnet eller brugt på forhånd, siger Alexis Faure.

Kunde åbner pakke købt i King Colis' butik i Rom. Foto: Andreas Solaro/AFP/Ritzau Scanpix