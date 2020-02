Amerikanske Cathy: - Tænk sig at storke-tv er gratis

Det er ikke kun syd- og sønderjyder, som glæder sig til den sjette sæson af 'storke-tv'. Ude omkring i landet følger masser af mennesker med i livets gang i reden i Smedager både hjemme fra stuerne, i skoleklasser og på plejehjem.

De danske storke er et hit også hos Cathy Kristiansen fra Silver Spring i delstaten Maryland i USA.

Cathy har en dansk far og en skotsk mor. Dele af sin barndom tilbragte hun i Nordsjælland, og hun har derfor familiære bånd til Danmark.

Cathy Kristiansen ser storke-tv fra Silver Spring i delstaten Maryland i USA. Foto: Privat

Amerikanske Cathy fandt storke-tv ved et tilfælde

Cathy Kristiansen arbejder som journalist og har blandt andet en FB-side 'Danish Ancestors & History', hvor hun lægger nyt op om Danmark. Og det er her, hun sidste forår stødte på Annika og Tommy i Smedager.

- Jeg ville lave lidt research omkring København og storkespringvandets historie op til dets jubilæum i juli 2019. Da jeg lavede en Google-søgning på 'storkens historie i Danmark', opdagede jeg live-streaming fra reden i Smedager, fortæller Cathy Kristiansen til TV SYD.

HER KAN DU SE MED DIREKTE FRA STORKEREDEN

Storke-tv kører dagligt på computeren hos Cathy Kristiansen fra Maryland i USA Foto: Privat

Hun blev så begejstret for at følge med i storkenes liv i reden, at hun sidste år stort set dagligt var inde for se storke-tv og planlægger også at følge med i år:

- Jeg synes, det er meget spændende, selvom min familie driller mig lidt med det.

- Tænk sig det er gratis at se med

Specielt er Cathy Kristiansen imponeret over, at det har været muligt at følge så detaljeret med i storkeparrets liv, uden det koster noget som helst.

- Tænk sig at det er helt gratis for alle at se med på livet i storkereden. Det, synes jeg, er fantastisk, fortæller den amerikanske journalist fra sit hjem i Silver Spring.

Læs også Storkenyt på skoleskemaet

Muligheden for at følge med i storkenes liv bør alle gribe, mener Cathy Kristiansen.

- Jeg tænker, det må være en enestående mulighed at bruge i undervisningsøjemed. Jeg lavede et lignende projekt i min skoletid, hvor jeg over en måned fulgte månens bevægelse på nattehimlen.

Danske skoleklasser begejstrede for storke-tv

Storke-tv er allerede populært hos undervisere rundt om i Danmark. I 2019 fulgte flere skoleklasser ivrigt med i storkenes liv i Smedager. Blandt andet på Sct. Brigitta Skolen i Maribo på Lolland har Annika og Tommy været en del af 1. ys (nu 2. y red.) dansk- og matematiktimer.

- Alle klasser har dyrenavne, og 2. y kalder vi 'stork', så derfor var det oplagt at følge storkene i Smedager, og det gjorde vi cirka en time hver dag, da de gik i 1. klasse, forklarer klassens dansklærer Julie Tesgaard-Jørgensen og fortsætter:

- Børnene glæder sig til at følge med igen i år, og nu får vi to reder, som vi har tænkt os at følge.

På Simmersted Friskole i Sønderjylland var storkenyt i 2019 også en del af morgensamlingen for skolens 125 elever, hvor lærer Heidi Andersen hver morgen kl. 8 var storkenyhedsvært.

Læs også Storke-tv kører på storskærm på plejehjem: - Vi nyder det hver dag

Tåsinge Dagcenter viser storke-tv hele dagen

På Tåsinge Dagcenter har storke-tv været en del af dagligdagen lige siden TV SYD begyndte at sende direkte fra reden i 2014. Her nyder de ældre storke-tv hele dagen, og hvis personalet skulle glemme at tænde for skærmen, husker de ældre det.

- Vi går meget op i at se storke-tv og ser selvfølgelig med igen i 2020, fortæller Maybritt Mathiesen fra Tåsinge Dagcenter.

Storskærmen bliver tændt klokken 9.30 og kører hele dagen.

- Vi holder nøje øje med livet i reden og har små konkurrencer kørende om stort og småt. For eksempel vil vi nu gætte på, hvornår storkene ankommer til Smedager i år, og præmien er som hver gang en flødebolle, forklarer Maybritt Mathiesen.