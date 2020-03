Annika er kommet hjem

Mens hele landet er på vågeplus og alt handler om kampen mod den nye coronavirus, er der igen kommet liv i tv-reden i Smedager ved Aabenraa.

Hunstorken Annika satte sine lange, røde stænger i reden for første gang i år kort efter klokken 15.00 i dag.

Storkeekspert Mogens Lange fra storkene.dk er, mildest talt, begejstret.

- Det er så fedt. Den hollandske stork, der landede i reden i går, er selvfølgelig også velkommen, men at få sin egen stork hjem, det er nu nummer et.

Mogens Lange sad og så med på TV SYDs webcam, da Annika landede.

- Jeg var jo nysgerig på, om den her hollandske stork ville vende tlbage og midt i det hele landede Annika.

Nu tror jeg ikke, der går længe, inden vi ser hanstorken Tommy. Det var været relativt godt vejr i Europa, så jeg tror, han er her inden for et par dage.

Måske ubehagelighed i vente

Tommy risikerer dog, som hundredevis af sømænd gennem tiden, at vende hjem til en ubehagelig overraskelse.

Den hollandske stork, der landede i går, kan meget vel vende tilbage til reden i løbet af eftermiddagen og aftenen, lyder det fra Mogens Lange.

- Vi ved ikke, om der er tale om en han eller hun, men vi kan se på ringmærkningen, at den er kønsmoden. Er det en hun, vil der ikke være meget sympati fra Annikas side, men er det en han, så er spørgsmålet hvor stærkt den er. Er den rigtig stærk, kan det godt være, at Annika kan fristes til at lade ham komme tæt på sig.

I tidligere år har andre hanstorke også gjort sig til, men de har ikke været kønsmodne og er blevet afvist af Annika. Storke er langt hen ad vejen monogame, fortæller Mogens Lange.

- Så jeg vil absolut opfordre folk til at følge med på werkameraet her i eftermiddag og aften.