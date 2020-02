Håb om flere storkepar: I dag bliver hele fem storkereder gjort klar til brug

Opdatering søndag klokken 12.15: Det er uvist hvor mange reder, der når at blive klargjort søndag, da det våde vejr forsinker arbejdet. Storkene.dk lover dog, at alle fem reder vil være klar til brug i løbet af få dage.

Opdatering søndag klokken 10.50: Der har været lidt udfordringer med den lift, som storkene.dk har lejet, da den har siddet fast på den meget våde mark ved reden, og det betyder forsinkelser med arbejdet i rederne. Heldigvis er Tinglev Brandværn klar til at rykke ud og hjælpe, så reden bliver klar til brug i løbet af søndagen.

Der er en, der er to og tre... der er fra i dag søndag fem fine storkereder klar til brug i og omkring Smedager nær Tinglev.

- Vi tror på et fantastisk storkeår i år, så vi gør i dag flere reder klar til indflytning, fortæller en begejstret Jess Frederiksen, formand hos Storkene.dk.

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed

Søndag morgen mødes medlemmerne af storkeforeningen for at gøre de fem reder klar til brug.

Det er første år, der kommer mere end to brugbare reder i Smedager.

Indtil nu har det udelukkende været Annika og Tommys tv-rede og reservereden, som Tommy ynder at bruge, og som sidder på ladens tag (man kan ikke se den på storkekam. red.) hos familien Appel-Johannsen, som har skullet have et eftersyn. Men i år er det anderledes.

- Vi gør også to gamle reder i nærheden indbydende og klar til brug med ny halm. Og så sætter vi en helt ny rede op i landsbyen Eggebæk 12 kilometer fra Smedager, siger Jess Frederiksen.

De to 'gamle reder' har stået ubrugte i mange år. Den ene står lige uden for Smedager og den anden i landsbyen Havsted tre kilometer fra Smedager.

SE MED LIVE FRA REDEN

Reservereden på bondens tag, som især Tommy bruger, når der er store unger i reden, gøres klar. Foto: Hans Lausten, TV SYD

Nye vandhuller med storkeguf

Siden 2014 har storkeparret Annika og Tommy ynglet i reden i Smedager og sammen i alt fået 12 unger på vingerne.

Da det flere gange har været svært at finde egnet storkemad som padder, små fisk, snoge og regnorme i det omkringliggende landbrugsland, er Annika og Tommy de sidste fire år også fodret med fisk af gårdmand Benny Appel-Johannsen. Fiskene tager de dog først, når deres unger er omkring 14 dage gamle. Indtil da finder de maden selv.

Men fødeknapheden skulle nu være slut.

I foråret 2019 bevilgede Jebsen Naturfond omkring en million kroner, og lodsejere lagde jord til at lave 15 nye vandhuller omkring Smedager, som i løbet af kort tid vil være fulde af liv, så storkene selv kan finde mad.

Planen er, at der i efteråret 2020 skal laves yderligere ni vandhuller, så der i alt kommer 24 vandhuller i området.

Storke tiltrækker storke, og de kan lide mennesker

Masser af fødemuligheder giver gode muligheder for, at de mange storke, der er lige syd for grænsen, vil søge mod Danmark, og det har givet Storkene.dk tro på, at flere storkepar vil kunne opfostre levedygtige unger i området.

- Der er lige nu op til 30 procent flere storkepar omkring Danmark i både Nedersaksen, Slesvig-Holsten, Holland og også Skåne, og det vil med meget stor sikkerhed få nogle af dem til at søge op til os også, forklarer Jess Frederiksen og fortsætter:

- Storke tiltrækker storke, og de kan lide at bo tæt på mennesker. Så med gode reder klar til brug håber vi på, der kommer endnu et par og slår sig ned i området.