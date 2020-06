Mistede Tommy, rede og æg: Sådan har Annika det i dag

Det har været en barsk sæson i tv-reden i Smedager for hunstorken Annika.

Først mistede hun sin mage gennem seks år Tommy, som blev erklæret død efter fire dages forsvinden. Tilbage stod Annika med opgaven om ruge parrets seks æg ud alene, indtil et andet storkepar kom og gjorde krav på reden med Annikas æg i - hvorefter det nye par åd den ene unge for rullende kameraer.

De har ikke følelser. Vi har også før set, at Tommy åd en af parrets egne unger. Det ville de ikke gøre, hvis de havde følelser. Mogens Lange, storkeekspert hos Storkene.dk

Siden har Annika forsøgt at kæmpe sig tilbage til reden, men uden held. Derfor ville der måske være god grund til at tro, at det kunne få den 13-årige tv-stork Annika til at hænge med næbet.

- Det bruger hun ikke tid på at sørge over. Hun har det, som hun har det de ni måneder om året, hvor hun ikke yngler. Hun søger bare føde og at undgå fare, siger Mogens Lange til TV SYD.

Kan en stork blive ked af det?

- Nej, det kan den ikke. De har ikke følelser. Vi har også før set, at Tommy åd en af parrets egne unger. Det ville de ikke gøre, hvis de havde følelser, siger Mogens Lange, storkeekspert hos Storkene.dk.

Heller ikke Annikas gentagende angreb mod det nye storkepar er udtryk for direkte følelser, mener storkeeksperten.

- Når vi har set Annika angribe, handler det mere om territorium. At det er hendes rede, hvor hun bor. Det handler ikke om følelser, siger Mogens Lange.

Her ses da den ene unges ædes. Foto: Storkene.dk og TV SYD

Bliver forhåbentligt i Smedager

Annika holder fortsat til i Smedager-området, selvom det nye storkepar har overtaget hendes rede gennem ni år. Senest er hun set svæve på himlen over reden i Smedager fredag aften med kurs mod reden i Ravsted, hvor hun opholder sig mest. Den ligger tre kilometer fra Smedager.

Mogens Lange mener dog, at der er gode chancer for at storkefansne fortsat vil komme til at se Annika i Smedager, selvom hun har mistet hævd over sin gamle rede denne sæson.

- Ynglesæsonnen er højdepunktet for storkene. Og Annika kender Smedager og har masser af gode minder derfra, og så ved hun, at det er et godt sted at få unger, siger Mogens Lange, storkeekspert hos Storkene.dk.

Han forventer, at Annika vil vende tilbage tidligt på sæsonnen næste år. Måske allerede der med en ny mage formodentlig af tysk afstamning ligesom Tommy, og hvis ikke hun har en allerede ved ankomsten, vil hun flyve over grænsen og finde en.