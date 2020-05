Se billederne: Endnu et sønderjysk storkepar ruger på æg

Den 7. april i år slog en hanstork sig ned i Eggebæk i en af de mange nye reder, som Storkene.dk i år har sat op omkring Smedager.

Der ligger konstant en stork fast på reden, hvilket er tegn på, at der er æg, som skal holdes varme og beskyttes. Mogens Lange, storkene.dk, Vorbasse

Efter at have haft besøg af forskellige hunner, danner hanstorken nu endelig fast par med én bestemt hunstork. I de første uger boede de på reden i Eggebæk, der ligger omkring 12 kilometer fra Smedager.

Men i løbet af maj måned er parret lige så stille flyttet til nabobyen Broderup - to kilometer væk fra Eggebæk - og hvor Storkene.dk i al hast har stillet endnu en rede op efter meldinger om flere storke i området.

- Da vi fik indberetningerne, susede jeg ned til Broderup en sen aften her i begyndelsen af maj for at hjælpe beboerne med at sætte en rede op, og det har båret frugt, siger Mogens Lange fra Storkene.dk.

Unger måske sidst i juni

De to storke ruger helt sikkert på æg, mener storkeeksperten:

- Når man observerer parret, er det nu tydeligt, at der er æg i reden. Der ligger konstant en stork fast på reden, hvilket er tegn på, at der er æg, som skal holdes varme og beskyttes, mener storkeeksperten.

Men om der kommer unger ud af anstrengelserne, er for tidligt at spå om:

- Jeg gætter på, at der er unger i denne rede omkring uge 26 – altså den sidste uge af juni - men storkeparret er ungt, så det hele er endnu meget usikkert.

En tysker

Hannen er ringmærket, og derfor kan folkene hos Storkene.dk se, at han er tre år gammel, klækket i 2017 i en rede i den tyske landsby Satrup cirka 15 kilometer syd for Flensborg.

Den perfekte alder for en stork at begynde at yngle i er fire år, men så kan de også blive ved helt frem til, de er sidst i 20'erne - hvis altså de overlever de mange farer, der er forbundet med det vilde storke-liv.

- Den er kommet hjem for at yngle - ingen tvivl om det. Og området i Broderup er "hjem" for den treårige tyske han, da storke betragter alt i en radius af omkring 100 kilometer fra deres fødested som "hjem" og et trygt sted at opfostre unger, forklarer Mogens Lange.

Hvor hunstorken kommer fra er uvist, da hun ikke er ringmærket.

Broderup - et godt sted at få flyvefærdige unger

Broderup består af en lille klyge huse, som ligger naturskønt ved Sønder Åen syd for Tinglev og meget tæt på den dansk-tyske grænse.

- Her er vådområder og enge og dermed steder, de vil kunne finde storkeegnet føde i form af orme, snoge, padder, mus, inskekter og små fisk, siger Mogens Lange.

Alligevel har han instrueret familien Jacobsen, der bor på gården, hvor storkereden står, hvordan de her den første tid skal fodre storkene med små ørreder.

- Vi hjælper ynglende storke på vej det første år, så de får en succes-oplevelse med at være her. På den måde er der større chancer for, at de vender tilbage til samme rede næste år.

Storkene kommer ofte tæt på familien Jacobsens hus. Foto: Christina Christensen

En begejstret værtsfamilie

- Det, første vi gør om morgenen, er at se, hvor storkene er og hvad de laver, fortæller en meget glad og begejstret Monika Jacobsen.

Hun og familien, der også består af manden Claus og døtrene Maria og Christina på henholdsvis 14 år og 16 år, lægger mark til storkreden i Broderup.

- Det er helt tilfældigt, reden står på vores mark, forklarer Monica Jacobsen og fortsætter:

- Det var vores nabo Per Edeman, som tog initiativ til at få reden til området, da han havde set storkene her i flere dage, og folkene hos storkene.dk mente, at vores mark var det bedste sted at bo for dem.

Sidste år blev der rejst en rede i Broderup. Foto: Christina Christensen

Familien følger nu intenst med i livets gang i reden fra vinduerne i hele huset, så der er ikke mange øjeblikke, de ikke holder øje med, hvad der foregår.

- En dag kom den ene stork helt hen til huset og stod kun en meter fra os. Det er fantastisk at være vidne til, siger Monika Jacobsen.

I dag tirsdag har familien også fået leveret en fryser samt køleskab til opbevaring af fiskene, som familien fodrer storkene med.

- Vi har fået vist, hvordan vi skal lægge ørrederne omkring reden. Det gør vi to gange dagligt, og heldigvis virker det til, at storkene gerne vil spise dem, så det følger vi også meget med i.

Alle i familien er enige om, at det er en gave at få lov til at være med til at passe på det nye storkepar og bestemt ingen byrde med de daglige pligter.

- Nej slet ikke, vi synes, det er fantastisk at være vidne til, ler Monika Jacobsen.