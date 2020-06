Storkeparret fra Broderup er tilbage

Nu er der godt nyt i Broderup. Efter at TV SYD kunne berette om at storkeparret tæt på den dansk-tyske grænse havde forladt reden i Broderup og deres ene æg tirsdag eftermiddag, er parret nu vendt tilbage til reden.

- Vi er super glade for, at de er vendt tilbage igen, siger storkeekspert Mogens Lange fra Storkene.dk.

Læs også Unge og umodne: Storkepar forlader rede og æg i Broderup

Storkeparret vendte tilbage til redden igår eftermiddag. Deres tur fra reden betyder dog, at der ikke længere er håb for det ene æg, som ligger i reden. Tilgengæld ser mulighederne for unger næste år lovende ud.

- Fred være med, at der ikke kommer en unge i år. Men næste år kan godt blive spændende, siger Mogens Lange.

Da storkene forlod reden tirsdag eftermiddag ved 15 tiden, efterlod de et æg. Foto: Christina Jacobsen

Kommer igen næste år

Storkeparret mødte hinanden i Eggebæk for cirka en måned siden. Siden da er de flyttet to kilometer væk fra Eggebæk og til byen Broderup, hvor de har slået sig ned i en rede, som Storkene.dk i al hast stillede op efter meldinger om flere storke i området.

Her lagde parret et æg i reden, som de rugede på i lidt over to uger, hvorefter de forlod redden. Men nu er de tilbage igen, og det er godt nyt for fremtiden.

- De har været i området i over en måned nu, og når de er der så længe, så vil de noget med det område. Så vi tror på, at de kommer tilbage næste år, siger Mogens Lange.

Strejf skyldes deres unge alder

Storkeparrets tur væk fra reden kan skyldes storkenes unge alder. Mogens Lange estimerer storkene til at være omkring tre år gamle, hvilket stadig er ungt for storke, som typisk er kønsmodne omkring 4 år.

- De trængte lige til at komme ud og strække sig lidt igen. Modne storke ville aldrig forlade et æg på den måde. Men det vil vi nok se sommeren igennem, at de kommer og går lidt, siger Mogens Lange.